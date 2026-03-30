Una richiesta di intervento per un incendio in un complesso di case popolari si è trasformata in una rissa tra residenti e carabinieri. Durante l'intervento, alcuni individui hanno aggredito gli agenti, scatenando una situazione di caos e tensione. L'incidente si è verificato nella notte e ha coinvolto più persone, con danni e momenti di violenza tra i presenti.

I militari, giunti sul posto per i rilievi, si sono trovati a sedare una violenta lite. Un 46enne è finito ai domiciliari, mentre un 34enne è stato denunciato e trasferito all'ospedale di Frosinone Una richiesta di soccorso al 112 per un incendio si è rapidamente trasformata in un intervento per futili motivi degenerato in violenza. È accaduto nella notte del 29 marzo all'interno di un comprensorio di case popolari, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dell'Aliquota Radiomobile, hanno arrestato un 46enne e denunciato un 34enne, entrambi con precedenti penali, per resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Notte di caos alle case popolari, l'intervento per un incendio sfocia in rissa e aggressione ai Carabinieri

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