Basket su Sky e NOW | NBA con Boston-Orlando nella notte LBA con Udine-Trieste e Bologna-Cantù

Nella notte tra domenica e lunedì, gli appassionati di basket potranno seguire l’ultimo appuntamento della regular season NBA con la partita tra i Boston Celtics e gli Orlando Magic trasmessa su Sky e NOW. La sfida è prevista a mezzanotte. Nello stesso periodo, in Italia, si giocano anche le partite di Serie A tra Udine e Trieste e tra Bologna e Cantù.

Un fine settimana ricco di basket su Sky e in streaming su NOW. Tra domenica 12 e lunedì 13 aprile sono in programma l’ultimo atto della regular season NBA e due sfide di grande richiamo della 26ª giornata di Serie A Unipol. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 aprile, a mezzanotte su Sky Sport Basket, va in scena Boston-Orlando, ultimo appuntamento della regular season prima dell’inizio della postseason.🔗 Leggi su Sportface.it

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Serie A Basket su Sky e NOW: Venezia-Udine apre la 22ª giornata, big match Bologna-MilanoLa ventiduesima giornata della Serie A Unipol di basket è in diretta su Sky e in streaming su NOW.