di Marianna Vazzana MILANO "Due obiettivi mi pongo: essere serio ed essere visionario. Come i parafulmini, saldamente fermi al suolo e che al tempo stesso guardano il cielo. Mi piacerebbe riuscire ad avere grande senso della tradizione. Ma credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario". Così si presenta Vincenzo Trione, il neo presidente della Triennale di Milano il cui nuovo Consiglio di amministrazione si è riunito ieri pomeriggio per inaugurare il futuro corso dell’istituzione culturale milanese dopo 8 anni di guida dell’architetto di Stefano Boeri. Il nuovo Cda, che rimarrà in carica per quattro anni, ha votato all’unanimità Trione come presidente e Maria Porro, che è anche presidente del Salone del Mobile, come vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Triennale, il nuovo presidente: "Voglio essere serio e visionario rispettando il tesoro di Boeri"

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