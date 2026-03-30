Triennale stallo per il dopo Boeri | i nomi in lizza

Sabato 28 marzo è scaduta la proroga dell’incarico di Stefano Boeri come presidente della Triennale di Milano. Non è stato annunciato un nuovo incarico né sono stati comunicati eventuali nomi in lizza per la successione. La direzione della fondazione rimane quindi senza un presidente nominato dopo la fine del mandato precedente.

È scaduta sabato 28 marzo la proroga dell’incarico di Stefano Boeri come presidente della Triennale di Milano. Il secondo mandato dell’archistar proseguirà però almeno fino al 13 aprile, visto lo stallo nelle trattative tra Palazzo Marino e il Ministero della Cultura per nominare il nuovo consiglio di amministrazione, che a sua volta sceglierà all’unanimità il presidente durante la prima seduta. Alessandro Giuli (Imagoeconomica). I motivi dello stallo istituzionale. Il cda della Triennale è formato da nove membri: tre nomi indicati dal Ministero della Cultura, due dal Comune di Milano, due dalla Camera di commercio, uno dalla Regione Lombardia e uno condiviso dalle ultime due istituzioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Triennale, stallo per il dopo Boeri: i nomi in lizza Articoli correlati Grande Fratello Vip dopo Signorini, al via il toto-conduzione: in lizza tre nomi (molto famosi)Che succederà al Grande Fratello Vip dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini? Il futuro del reality di Canale 5 è ancora incerto, ma nel... Casting per il portiere della Juventus: due nomi di spicco in lizzaUn momento di forte tensione circonda la Continassa, dove l’attenzione è rivolta alle prestazioni difensive e alle ricadute sul lungo periodo.