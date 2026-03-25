Passo indietro di Dell’Abate | Sostegno a De Donno A Tricase corsa a sei

A Tricase si stanno preparando le elezioni amministrative, con sei candidati ancora in corsa. Dopo aver valutato la situazione, un candidato ha deciso di ritirarsi dalla competizione e di sostenere il sindaco uscente, che si presenta con il supporto di una coalizione di diversi schieramenti. Questa scelta riduce il numero di contendenti alla carica di primo cittadino e modifica gli equilibri della competizione.

L’ingegnere ritira la propria candidatura e appoggia quella del primo cittadino uscente: “Non una rinuncia ma una scelta consapevole nell’interesse della comunità” È lo stesso ingegnere a comunicarlo in una nota: “Dopo un serio approfondimento io ed il mio gruppo – scrive - comunichiamo la nostra scelta: passo indietro e sostegno convinto ad Antonio De Donno”. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum costituzionale, il “no” vince con margine. In Italia, in Puglia, nel Salento Dal calcio alla pista di atletica: la storia del giovane salentino campione dei 1.500 metri . 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Passo indietro di Dell’Abate: “Sostegno a De Donno”. A Tricase corsa a sei Articoli correlati “Anime Salve”, Massimo Donno omaggia i trent’anni dell’album di De AndréCORIGLIANO D’OTRANTO - Venerdì 6 febbraio alle 21:00, al Laboratorio Urbano Giovanile di via Giuseppe Mazzini a Corigliano d’Otranto, l’associazione... Amministrative a Tricase, Claudio Pispero si aggiunge ai nomi in corsaTRICASE – Sarà Claudio Pispero il nome che Fratelli d’Italia schiererà alle amministrative di Tricase: l’avvocato, già assessore nella giunta Musarò,... Tutto quello che riguarda Passo indietro di Dell'Abate Sostegno a... Discussioni sull' argomento A Pontida l'addio a Bossi, tra Padania libera e Secessione; Elezioni amministrative, la carica dei candidati sindaci a Casarano e a Tricase; Gaspare Russo, l’uomo che teneva insieme il potere mentre sembrava di restare un passo indietro; Da oggi la mensa delle medie di Vigone porta il nome di Luciano Abate. Passo indietro di Dell’Abate: Sostegno a De Donno. A Tricase corsa a seiL’ingegnere ritira la propria candidatura e appoggia quella del primo cittadino uscente: Non una rinuncia ma una scelta consapevole nell’interesse della comunità ... lecceprima.it TeleRama. . Siamo tornati il giorno dopo il crollo di una grossa porzione del muro all'interno di un condominio a Lecce in via Dell'Abate. Grazie alla disponibilità di alcuni condomini, abbiamo potuto verificare le condizioni in cui versa l'intera zona, anche dalla - facebook.com facebook