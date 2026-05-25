Tricase ai supplementari | si profila sfida a due tra Morciano e De Donno

Da lecceprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Tricase, il voto non è stato sufficiente per determinare il nuovo sindaco. La prima tornata elettorale si è conclusa senza un vincitore, portando alla necessità di un ballottaggio programmato per il 7 e l’8 giugno. Sei candidati erano in corsa, ma alla fine si sono evidenziate due principali sfidanti. La frammentazione delle coalizioni ha reso impossibile la scelta immediata del nuovo primo cittadino.

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TRICASE – Non sono bastati i “tempi regolamentari” ma serviranno i supplementari a Tricase per scegliere il nuovo sindaco: si va al ballottaggio, dunque, il 7 e l’8 giugno per effetto della grande frammentazione delle coalizioni in campo e con sei candidati sindaco che hanno partecipato al primo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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