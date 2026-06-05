Trentino | 3 anni per un diciassettenne dopo abusi in comunità

Notizia in breve

Un diciassettenne è stato condannato a tre anni di carcere per aver commesso abusi all’interno di una comunità in Trentino. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui il ragazzo è riuscito ad agire all’interno della struttura né sulle eventuali mancanze di vigilanza che hanno favorito gli episodi. La vicenda riguarda comportamenti illeciti commessi nel contesto di un servizio di accoglienza, senza ulteriori specifiche sui responsabili o sulle misure adottate.