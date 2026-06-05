Trentino | 3 anni per un diciassettenne dopo abusi in comunità
Un diciassettenne è stato condannato a tre anni di carcere per aver commesso abusi all’interno di una comunità in Trentino. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui il ragazzo è riuscito ad agire all’interno della struttura né sulle eventuali mancanze di vigilanza che hanno favorito gli episodi. La vicenda riguarda comportamenti illeciti commessi nel contesto di un servizio di accoglienza, senza ulteriori specifiche sui responsabili o sulle misure adottate.
Come ha fatto un diciassettenne ad agire all'interno della struttura?. Quali mancanze di vigilanza hanno permesso questi episodi nella comunità?. Chi dovrà rispondere legalmente della gestione degli spazi e dei minori?. Cosa deciderà la difesa riguardo al percorso educativo alternativo?.? In Breve Episodi avvenuti tra fine 2024 in comunità terapeutica del Trentino. Procura di Rovereto indaga sulla vigilanza e gestione spazi della struttura. Difesa presenta appello ad aprile per percorso educativo alternativo alla detenzione. Indagini mirano a verificare responsabilità della comunità convenzionata con azienda sanitaria. Condanna a tre anni per un diciassettenne dopo gli abusi in una comunità del Trentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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