Martino Debiasi comandante dei vigili del fuoco morto a 30 anni dopo un incidente col trattore | tragedia in Trentino

Una tragedia si è verificata questa mattina a Meano, in Trentino, dove un uomo di 30 anni, comandante dei vigili del fuoco volontari del paese, ha perso la vita in un incidente avvenuto durante lavori agricoli. Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale e le forze di soccorso.

Tragedia sul lavoro questa mattina a Meano in Trentino. Martino Debiasi, 30 anni, comandante dei vigili del fuoco volontari del paesino trentino, è morto durante lavori in campagna. Secondo le prime informazioni Debiasi, padre di un bambino di nemmeno un anno e recentemente convolato a nozze, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che improvvisamente si è rovesciato. L’incidente si è verificato in via Camparta Bassa nei campi che circondano il centro abitato di Meano. Sul posto i soccorritori, sanitari, elicottero, vigili del fuoco di Meano e quelli permanenti di Trento, e i carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me

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