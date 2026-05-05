Fiepet Trentino | Rigotti guida il cambio generazionale dopo 19 anni

Dopo diciannove anni, Rigotti assume la guida di Fiepet Trentino, con l’obiettivo di avviare un cambio generazionale all’interno dell’associazione. La nuova amministrazione ha annunciato modifiche nella gestione dei plateatici, che saranno discusse nelle prossime riunioni. Tra le priorità di Rigotti ci sono anche interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori coinvolti nel settore. Sono previsti incontri con le parti interessate nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei plateatici con il nuovo direttivo?. Quali sono le priorità di Rigotti per la sicurezza dei lavoratori?. Chi affiancherà il nuovo presidente nelle sfide del settore turistico?. Perché questo cambio di leadership è cruciale per gli eserci locali?.? In Breve Nuovo direttivo composto da Francesco Coelli e Sara Andrei affianca il presidente Rigotti.. Priorità su gestione strutture ricettive, sicurezza lavoratori e regolamentazione plateatici in Trentino.. Partecipazione all'assemblea di Mauro Paissan, Roberto Failoni e Giancarlo Banchieri.. Obiettivi focalizzati su pratiche contrattuali e dinamiche del turismo provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiepet Trentino: Rigotti guida il cambio generazionale dopo 19 anni Notizie correlate Cambio alla guida della Pro Loco dopo dieci anni: Bortone succede a CongedoEletto il nuovo presidente a Guagnano con il 27enne, infermiere presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è espressione di un cambio generazionale:... I Cesaroni tornano: 13 aprile, un salto generazionale dopo 12 anniDopo dodici anni di silenzio, la famiglia Cesaroni riprende vita sulla Garbatella romana. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Federico Rigotti è il nuovo presidente Fiepet Trentino; Fiepet Trentino, Rigotti nuovo presidente dopo 19 anni di Peterlana; Pubblici esercizi del Trentino, Rigotti succede a Peterlana dopo 19 anni; Fiepet del Trentino, Peterlana lascia: il nuovo presidente è Federico Rigotti. Passaggio di consegne in #Fiepet del Trentino: Federico Rigotti è il nuovo Presidente! Un grande augurio di buon lavoro a lui per questo importante incarico alla guida dei nostri bar e ristoranti. Inizia un nuovo capitolo fatto di competenza e visione per valorizz - facebook.com facebook