Treni nuovo sciopero | due le fasce garantite

Uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenord e altre aziende ferroviarie è stato annunciato per le 3 di giovedì 11 giugno fino alle 2 di venerdì 12 giugno 2026. Durante le 24 ore si prevedono disagi per i viaggi in treno. Sono garantite due fasce di servizio, dalle 5 alle 8 e dalle 14 alle 17. Lo sciopero si svolge a breve distanza dall’ultimo, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari.

A breve distanza dall'ultimo, ancora disagi in vista per chi deve spostarsi in treno. Dalle ore 3 di giovedì 11 alle 2 di venerdì 12 giugno 2026 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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26-28 febbraio: sciopero nazionale per i trasporti

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