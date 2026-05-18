Oggi si è svolto uno sciopero generale di 24 ore che ha coinvolto il trasporto pubblico locale e i treni, con le fasce orarie garantite. Il comunicato ufficiale di una sigla sindacale ha affermato che il motivo principale riguarda la perdita di valore dei salari a causa delle condizioni attuali. La protesta ha interessato diversi settori del trasporto pubblico, causando disagi e cancellazioni di corse in tutto il territorio. La mobilitazione si è svolta senza incidenti di rilievo.

"La guerra entra nei salari che perdono valore". E' così che esordisce il comunicato ufficiale di Usb per spiegare le motivazioni dello sciopero generale di 24 ore. Trasporti, sanità e scuola sono a rischio Ventiquattro ore di sciopero generale che congelerà i trasporti pubblici, le linee ferroviarie nonché servizi sanitari e scuola. Indetto dall’Unione dei sindacati di base(Usb) che riguarda tutti i settori, l’astensione dal lavoro per quanto riguarda itrasporti ferroviari, èiniziata domenica sera alle 21:00 e perdurerà fino alle 21 di questa sera. Come di norma, però, sia per treni pendolari che per trasporto pubblico locale sono previste le consuete fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sciopero generale, stop a treni e traporto locale: le fasce garantite

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MARZO DI SCIOPERI STOP IN SCUOLA, SANITÀ E TRASPORTI

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