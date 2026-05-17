Sciopero trasporti | stop di 24 ore per treni e bus lunedì 18 Anche in Toscana Le fasce garantite

Lunedì 18 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolge treni e autobus su tutto il territorio nazionale, inclusa la Toscana. Durante questa giornata, i servizi di trasporto pubblico subiranno sospensioni o riduzioni, con alcune fasce orarie garantite per permettere a chi deve muoversi di organizzarsi al meglio. La giornata di protesta riguarda il settore dei trasporti ed è stata indetta a livello generale, interessando diverse aziende e servizi regionali.

ROMA – Lunedì nero il 18 maggio 2026 per i trasporti a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Le ferrovie informano che lo sciopero interesserà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord: dalle ore 21 di domenica 17, alle ore 21 di lunedì 18 maggio. I treni, informa Fs, possono subire cancellazioni o variazioni. «L’agitazione sindacale – informa una nota di Fs – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente linkTreni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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