Tredici chili di cocaina in auto da Barcelona a Catania tre arresti

Tre persone sono state arrestate dopo il ritrovamento di tredici chili di cocaina in un’auto proveniente da Barcellona e diretta a Catania. La polizia ha fermato un uomo di 37 anni, una donna di 23 e un giovane di 21, tutti residenti a Lentini. Durante i controlli, sono stati trovati i quantitativi di droga nascosti nel veicolo. I tre sono stati portati in commissariato per le formalità di rito.

La polizia nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un trentasettenne, una ventitreenne e un ventunenne, tutti originari di Lentini, per i reati di detenzione e trasporto di stupefacenti. I poliziotti della squadra mobile di Catania e del commissariato di Lentini avevano appreso appreso che un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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