Catania trovati oltre 5 chili di Cocaina nascosta nell’auto | due pusher arresti nel Catanese

Durante un controllo di routine nella zona di Catania, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 5 chili di cocaina nascosta all’interno di un veicolo. Due uomini di 41 e 45 anni, entrambi originari dell’area etnea, sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso della droga. L’intervento ha portato al sequestro di un quantitativo considerevole di sostanze stupefacenti, che era stato nascosto all’interno dell’auto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati oltre 5 chili di droga durante un controllo. La Polizia di Stato ha fermato due uomini di 41 e 45 anni, originari dell’area etnea, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascosto all’interno della loro auto. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati in un’attività investigativa mirata. Il controllo nei pressi del casello autostradale. I due sospetti sono stati individuati nei pressi dell’uscita autostradale di Fiumefreddo. Dopo un breve pedinamento, gli agenti hanno deciso di intervenire bloccando il veicolo per un controllo approfondito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, trovati oltre 5 chili di Cocaina nascosta nell’auto: due pusher arresti nel Catanese Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arresti a LibrinoUna vasta operazione antidroga è stata portata a termine nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Catania. Leggi anche: Milano: sorpresi con cocaina nascosta in auto, due arresti per spaccio Temi più discussi: Catania, oltre 600 grammi di droga nello, arrestati due giovani incensurati; Accoltella la moglie in strada a Catania: catturato il marito in fuga; StM: al via un piano da oltre 5 miliardi al 2034; Tgcom24: Donna accoltellata a Catania, arrestato il marito Video. In auto con oltre 5 chili di cocaina e 27 mila euro in contanti, due arrestiOltre all’importante quantitativo di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati tantissimi contanti per un valore complessivo di 27.330 euro ... grandangoloagrigento.it Catania, la polizia trova oltre due chili di hashish in una abitazioneOltre due chili di hashish e quasi 600 grammi di marijuana: li ha sequestrati la polizia a Catania, nel quartiere Picanello, nell’armadio della camera da letto di un 47enne del posto. A fiutare la pre ... msn.com LUDUM - Science Center Catania - facebook.com facebook Festa #Benevento, vince a #Salerno (il #Catania perde) e torna in Serie B dopo tre anni x.com