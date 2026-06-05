Tredici chili di cocaina in auto da Barcellona a Catania tre arresti

Da cataniatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver trasportato circa tredici chili di cocaina da Barcellona a Catania. La polizia ha fermato e fermato un uomo di 37 anni, una donna di 23 anni e un giovane di 21 anni, tutti residenti a Lentini. Le operazioni di controllo si sono concluse con il sequestro della sostanza e l’arresto dei tre soggetti.

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La polizia nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un trentasettenne, una ventitreenne e un ventunenne, tutti originari di Lentini, per i reati di detenzione e trasporto di stupefacenti. I poliziotti della squadra mobile di Catania e del commissariato di Lentini avevano appreso appreso che un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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