Un ragazzo di 13 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite avvenuta in strada a Milano, nel corso di una compravendita di hashish. Il responsabile dell'omicidio è stato condannato a nove anni di carcere. L’imputato ha sostenuto di non sapere che la vittima fosse un minorenne al momento dell’aggressione. Il processo ha stabilito la condanna, senza altre imputazioni o circostanze aggravanti.

È stato un "errore scusabile", quello che ha portato il 28enne Randi Martinez Despaigne ad accoltellare più volte con violenza e uccidere il 13enne Hazem Ahmed, al culmine di una lite per compravendita di droga in viale Vittorio Veneto a Milano. Un errore non nei colpi, che gli sono valsi l'accusa di omicidio volontario, ma nel dirigere la lama contro un giovane che non sapeva essere minorenne. Caduta l'aggravante della minore età della vittima, il 28enne cubano è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione., La sentenza è stata emessa dal gup Francesca Ballesi, a seguito delle indagini dei carabinieri coordinate dalla pm Francesca Crupi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Tredicenne ucciso a coltellate a Milano, condannato a 9 anni il killer: "Non poteva sapere fosse minorenne"

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22enne ucciso a Milano da una gang: la pista dello scambio di persona

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