In un procedimento giudiziario a Sesto San Giovanni, sono stati chiesti oltre 16 anni di carcere per una donna accusata di aver ucciso con diverse coltellate e di aver dato fuoco al corpo di un uomo, mentre per l'altra persona coinvolta sono stati richiesti 11 anni di reclusione. La vittima, identificata come Hayati Aroyo, è stata trovata morta con ferite da arma da taglio e segni di incendio, in un episodio avvenuto alcuni mesi fa. La fase dibattimentale prosegue davanti al tribunale.

Sesto San Giovanni (Milano), 20 aprile 2026 - Quasi 45 anni di carcere è la condanna complessiva chiesta dalla Procura di Monza per i tre accusati dell' omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, l'uomo di origine turche ucciso con trenta coltellate all'alba del 23 luglio scorso e poi b ruciato all'interno di un monolocale al piano terra in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni. Gli imputati. Nel processo con il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Monza Marco Formentin il pm Giovanni Marco Santini ha tenuto oggi la sua requisitoria: 16 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno è la richiesta per Valentina Peroni, 36 anni e per l'amico albanese Elvis Simoni, 33 anni, mentre quella a 11 anni e 4 mesi per il marito della Peroni, Emanuele Paganini, 38 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hayati Aroyo ucciso a coltellate e bruciato: chiesti oltre 16 anni per la “femme fatale” e il killer, 11 per il palo

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