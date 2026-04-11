Ponticelli Fabio Ascione ucciso per errore | Il killer sarebbe un minorenne

A Ponticelli, un uomo è stato ucciso in circostanze che sembrano coinvolgere un minorenne come presunto responsabile. Gli investigatori hanno individuato un nome, segnato in rosso su un taccuino, come parte dell’indagine. Al momento, ci sono pochi dettagli disponibili, ma la pista investigativa sembra delinearsi con chiarezza. La vittima avrebbe perso la vita a causa di un errore, secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali.

Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma. È questa la direzione delle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione, il ventenne ucciso all’alba di martedì in viale Carlo Miranda, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. A riportare la notizia è Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto vittima innocente di un agguato di camorra, trovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Gli investigatori parlano infatti di un raid mirato contro un gruppo rivale, sfumato in pochi istanti e conclusosi con la morte di un ragazzo senza alcun legame con ambienti criminali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne” Leggi anche: Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un ?errore dei killer?: «Fuggito il vero obiettivo» Leggi anche: Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer Temi più discussi: Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer; Omicidio a Napoli: il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Ponticelli; Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici; L’ultima notte di Fabio, ucciso a vent’anni davanti al bar. Forse è stato colpito per errore. Ponticelli, Fabio Ascione ucciso: «Colpito per caso», spunta la pista dell'errorePonticelli, la pista dell’errore di persona (o del delitto per caso nel corso di una stesa) al vaglio degli inquirenti. È questa l’ipotesi principale battuta in queste ore ... ilmattino.it Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Ponticelli, veglia in chiesa: Educato e lavoratoreVeglia in chiesa a Ponticelli per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre era al bar con amici dopo ... fanpage.it Non mi vergogno ad ammetterlo pubblicamente: da quando a Ponticelli è stato ucciso Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, vittima innocente della criminalità, mi capita spesso di piangere, pensando a lui. Seppure non lo abbia mai conosciuto. Da quando a P - facebook.com facebook La madre cristiana è orgogliosa di aver riempito le galere di ragazzini colpevoli di piccoli reati mentre fuori i ragazzi continuano a morire ammazzati. Fabio Ascione aveva vent'anni, lavorava, era un ragazzo benvoluto da tutti, x.com