Tre cani trovati morti in due furgoni parcheggiati sotto il sole

Sconcerto al "World dog show", la grande manifestazione internazionale in corso nei padiglioni della Fiera di Bologna. Tre cani sono morti dopo essere stati lasciati per ore all'interno di due furgoni parcheggiati nell'area fieristica, senza acqua, senza cibo e in condizioni ritenute. 🔗 Leggi su Today.it

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Morti tre cani al World dog show a Bologna: erano rinchiusi senza acqua né cibo x.com

Tre cani morti per il caldo nel parcheggio del World Dog Show dell’EnciAl World Dog Show di Bologna organizzato dall'Enci sei cani sono stati lasciati chiusi in due furgoni senza acqua, cibo e nemmeno aria ... fanpage.it

Rinchiusi nel furgone senza acqua e cibo. Morti tre cani in fieraErano stati rinchiusi in due furgoni, senza acqua né cibo. Segregati in strutture non idonee al loro stallo senza ... msn.com