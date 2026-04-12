Orrore in Italia due cani trovati morti così | Lasciati lì

Due cani sono stati trovati morti all’interno di uno scatolone abbandonato tra la vegetazione lungo una strada. Le carcasse degli animali sono state scoperte da una persona che transitava nella zona e hanno attirato l’attenzione per le condizioni in cui sono state rinvenute. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto, senza ancora aver identificato i responsabili o le cause del decesso. La scoperta ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Due cani morti chiusi in uno scatolone e lasciati tra la vegetazione a bordo strada. È il ritrovamento che ha sconvolto Anzio, in provincia di Roma, dove nella mattinata di venerdì 10 aprile le guardie zoofile sono intervenute lungo la via Nettunense, all’altezza dell’ex Pretura, dopo la segnalazione di alcuni passanti. Chi ha dato l’allarme aveva notato un oggetto sospetto tra la carreggiata e un’area nascosta, portando così alla scoperta dei corpi dei due animali. All’arrivo sul posto, gli operatori del nucleo “Le Aquile” si sono trovati davanti una scena che lascia pochi dubbi sulla dinamica dell’accaduto. I due animali erano all’interno di uno scatolone, abbandonato tra la vegetazione e visibilmente lasciato lì da tempo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore in Italia, due cani trovati morti così: “Lasciati lì” La scoperta choc. Una discarica dell’orrore: trovati quindici cani morti. Ora si indaga per uccisioneQuello che inizialmente sembrava l’isolato episodio di una crudeltà senza nome si è trasformato, ora dopo ora, in una scoperta macroscopica e... Femminicidio Torzullo, come sono morti i genitori di Carlomagno: “Li hanno trovati così”. AtroceResta al centro dell’attenzione la vicenda legata alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, maturata dopo il femminicidio di Federica Torzullo. Le 3 Razze di Cani che Parlano con i Morti | Speciale Halloween