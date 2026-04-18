Controlli nei cantieri edili denunciati due imprenditori | scoperti tre lavoratori in nero

I carabinieri di Gravina e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno svolto un controllo in un cantiere edile nel territorio di Gravina, durante il quale sono stati denunciati due imprenditori. Sono stati scoperti tre lavoratori impiegati senza regolare contratto e in assenza di documentazione conforme alle norme di sicurezza previste dalla legge. L’operazione si inserisce in una serie di verifiche volte a garantire il rispetto delle leggi nel settore edile.

I carabinieri della stazione di Gravina e i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere edile gravinese per di verificare il rispetto delle normative di settore e degli adempimenti connessi alla sicurezza dei dipendenti. Sono.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nei cantieri: denunciati due imprenditori. Sanzioni per 15mila euro Controlli nei cantieri e nei panifici, scoperti dieci dipendenti in neroProsegue l’attività di vigilanza del contingente ispettivo dell’ispettorato nazionale del lavoro in provincia di Agrigento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Palermo è mobilitazione degli edili per chiedere sicurezza e controlli nei cantieri; Badge digitale di cantiere: come funziona dal 2026 il tesserino di riconoscimento; San Prisco e Portico di Caserta: controlli dei carabinieri nei cantieri edili; Camerino - controlli nei cantieri del post sisma 2016, tre denunciati. Camerino - controlli nei cantieri del post sisma 2016, tre denunciatiCAMERINO - I Carabinieri della Compagnia di Camerino, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno intensificato le attività di vigilanza nei cantieri edili attivi nella r ... veratv.it San Prisco e Portico di Caserta, controlli nei cantieri edili: denunce e sanzioni oltre 15mila euroNella giornata di ieri, 15 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvati dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro ... napolivillage.com LAMEZIA TERME, CONTROLLI STRAORDINARI: SANZIONI PER OLTRE 10 MILA EURO Carabinieri, NAS e Ispettorato del lavoro in azione: verifiche su sicurezza, lavoro nero e igiene nei locali https://www.calabriainchieste.it/2026/04/18/lamezia-terme-contr - facebook.com facebook Prelievi frequenti al bancomat fanno scattare i controlli: ecco perché e a cosa stare attenti x.com