Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa denunciati due turisti a Siniscola

Due turisti sono stati denunciati a Siniscola, in provincia di Nuoro, per aver lasciato la figlia di sei mesi in auto sotto il sole nel parcheggio di un supermercato mentre andavano a fare la spesa. La bambina era rimasta nel veicolo per alcuni minuti prima che i soccorritori intervenissero. La polizia ha confermato l’episodio e ha avviato le procedure legali.

A Siniscola, provincia di Nuoro, due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore. Hanno lasciato la figlia di sei mesi in auto sotto il sole nel piazzale di un supermercato e sono andati a fare la spesa. La bimba non ha riportato gravi conseguenze.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lasciano bimbo di 4 mesi in auto e vanno a far spesa all'Esselunga Leggi anche: Cucciolo di 7 mesi lasciato in auto sotto il sole: salvato dalla Municipale a Pozzuoli Betrayed, I marry cold CEO, unaware that he had loved me for years!#cdrama Argomenti più discussi: Giulia Valentina mamma bis, il segreto sul nome e la rara foto del fidanzato; Giulia Valentina è mamma bis, le prime foto dopo il parto; Angelina Mango, la prima foto con Antonio Agostinelli; Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente con l'auto, il dolore degli amici: Mancherai, balla anche in cielo. Lascia una figlia. Perché i gatti smettono di mangiare e lasciano il pasto a metà Non è un «capriccio», la risposta è nell’odore | x.com I ragazzi in silenzio lasciano una lettera e fiori bianchi sul luogo dell'omicidio. "Una morte inaccettabile" - facebook.com facebook