Travolta da un tir | gravissima una donna

Notizia in breve

Una donna di 74 anni è stata investita da un tir in via Enrico Fermi a Settala e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. L’incidente è avvenuto nella mattina di venerdì 5 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La donna ha riportato trauma grave. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.