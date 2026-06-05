Travolta da un tir | gravissima una donna
Una donna di 74 anni è stata investita da un tir in via Enrico Fermi a Settala e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. L’incidente è avvenuto nella mattina di venerdì 5 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La donna ha riportato trauma grave. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.
È stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda la donna di 74 anni travolta da un tir in via Enrico Fermi a Settala (hinterland est di Milano) nella mattinata di venerdì 5 giugno. Le sue condizioni sono gravi.L’incidenteTutto è accaduto poco prima delle 11, come riportato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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