Moto travolta da un tir in autostrada | morta una donna di 50 anni nel Casertano
Una donna di 50 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’Autostrada A1, tra Capua e Caianello, nel Casertano. Secondo quanto ricostruito, la donna era in sella a una moto quando è stata investita da un tir. L’incidente si è verificato nel tratto tra le due località e la donna è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.
Il tragico incidente stradale si è verificato sull'Autostrada A1, tra Capua a Caianello: la donna è morta sul colpo. Sulla salma della 50enne è stata disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Moto finisce sotto un tir in autostrada nel Casertano: morta una 50enne
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