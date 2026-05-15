Moto travolta da un tir in autostrada | morta una donna di 50 anni nel Casertano

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 50 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’Autostrada A1, tra Capua e Caianello, nel Casertano. Secondo quanto ricostruito, la donna era in sella a una moto quando è stata investita da un tir. L’incidente si è verificato nel tratto tra le due località e la donna è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

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Il tragico incidente stradale si è verificato sull'Autostrada A1, tra Capua a Caianello: la donna è morta sul colpo. Sulla salma della 50enne è stata disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Moto finisce sotto un tir in autostrada nel Casertano: morta una 50enne

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