Donna travolta da un'auto su una strada verso Venezia | è gravissima

Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente avvenuto in via della Libertà, lungo la strada in direzione Venezia. È stata investita da un’auto e trasportata d’urgenza in ospedale. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause. La zona è stata temporaneamente chiusa alle auto per i rilievi.

Una donna si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo che questa mattina è stata investita da un'auto in via della Libertà verso Venezia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpoLa donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent'anni. Travolta da un’auto pirata mentre attraversa la strada, donna muore sul colpo a Torino: caccia al conducenteUna donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Bordighera, a Torino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Travolta e trascinata da un Tir in via dell'Arsenale, donna di 46 anni muore in un incidente; Pauroso incidente: donna investita da un furgone, è grave; Dramma sui binari ad Ancona: donna travolta da un treno; Donna morta travolta da un treno sui binari tra Loreto e Varano. Disagi e ritardi, circolazione ?tornata regolare dopo due ore. Donna travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: muore dopo ore in ospedaleUna donna di 46 è morta dopo essere stata travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: la vittima è Ornella Manzella ... fanpage.it Travolta da un'auto mentre attraversa la strada, è graveUna donna di 40 anni di origini moldave è stata travolta da un'auto questa mattina, mentre attraversava la strada a piedi in via della Libertà verso Venezia, all'altezza di via Pacinotti. L'incidente ... ansa.it Donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada https://www.vivereancona.it/2026/04/22/donna-travolta-da-uno-scooter-mentre-attraversa-la-strada/68574 - facebook.com facebook