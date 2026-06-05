Trattore in fiamme panico sulla Domiziana

Notizia in breve

Alle 9:30 di questa mattina, un trattore ha preso fuoco sulla strada Domiziana al km 12, vicino all’ingresso di Baia Domizia, nel comune di Sessa Aurunca. L’incendio ha generato un’alta colonna di fumo nero e ha provocato panico tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La strada è rimasta aperta al traffico durante le operazioni di spegnimento.