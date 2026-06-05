Trattore in fiamme panico sulla Domiziana
Alle 9:30 di questa mattina, un trattore ha preso fuoco sulla strada Domiziana al km 12, vicino all’ingresso di Baia Domizia, nel comune di Sessa Aurunca. L’incendio ha generato un’alta colonna di fumo nero e ha provocato panico tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La strada è rimasta aperta al traffico durante le operazioni di spegnimento.
Una coltre di fumo nero, le fiamme e il panico. E' quanto verificatosi alle 9,30 di stamane sulla Domiziana al km 12 all'altezza dell'ingresso di Baia Domizia nel comune di Sessa Aurunca dove è andato in fiamme un trattore.Il conducente del mezzo agricolo si è accorto del guasto ed ha accostato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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