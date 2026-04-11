Scontro violento sulla Domiziana | motociclista ferita dopo l’urto

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026 si è verificato un incidente sulla via Domiziana, vicino a uno stabilimento balneare a Castel Volturno. Un’auto e una motocicletta sono entrate in collisione, provocando il ferimento di quest’ultima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alla motociclista, la quale ha subito un trauma a seguito dell’impatto. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Un violento impatto tra un’auto e una motocicletta ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, nei pressi di un stabilimento balneare situato lungo la via Domiziana a Castel Volturno. Il motociclista, colpita dall’urto che lo ha proiettato sull’asfalto, è stata trasferita d’urgenza presso il presidio ospedaliero di Caserta dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate sul luogo dello scontro. Dinamica del sinistro e bilancio dei feriti. L’incidente si è verificato intorno alle ore 19:10, quando la collisione tra i due mezzi ha causato diversi traumi al conducente della moto. La rapidità dell’intervento del personale medico è stata decisiva per gestire le lesioni del centauro prima del trasporto in clinica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento sulla Domiziana: motociclista ferita dopo l’urto Scontro violento a Cadelbosco: 26enne in rianimazione dopo l’urtoUn violento impatto tra una motocicletta e un pick-up Ford Ranger ha segnato la mattinata di questo sabato 11 aprile 2026 a Cadelbosco Sopra,... Scontro violento in via Maccani a Trento, un motociclista in ospedaleErano circa le 8 del mattino di oggi, venerdì 3 aprile, quando in via Maccani a Trento, una delle zone maggiormente frequentate e trafficate della...