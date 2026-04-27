Sfreccia sulla Domiziana per non essere beccato e scappa a casa | nei guai 21enne

Un giovane di 21 anni è stato fermato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone mentre guidava un’Audi Q5 grigia sulla via Domiziana. L’auto, che circolava a forte velocità, ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di fermarla. Il conducente ha poi proseguito la corsa fino a raggiungere la propria abitazione, dove è stato trovato e fermato.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stavano pattugliando la via Domiziana quando, improvvisamente, un’Audi Q5 grigia ha catturato la loro attenzione. L’auto sopraggiungeva a velocità sostenuta dalla direzione opposta. Poi, all’altezza di una rotatoria, la manovra brusca: una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Inseguimento da film sulla Domiziana, si schianta con l’auto rubata e scappa nei campiMattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato un’auto rubata al termine di un inseguimento... Giarre, giovanissimo gestiva attività di spaccio in casa: nei guai 21enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri e primi sospetti I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno...