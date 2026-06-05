Trattore con rimorchio perde le rotoballe di fieno alla rotatoria

Un trattore con rimorchio ha perso le rotoballe di fieno mentre attraversava una rotatoria a Carpaneto nella mattina del 5 giugno. Il carico si è sparso sull’asfalto, creando un'area di circa 20 metri di lunghezza. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i mezzi di pulizia per rimuovere le balle e ripulire la strada. Nessun ferito è stato segnalato.

Un trattore agricolo con rimorchio ha perso il carico, composto da rotoballe di fieno, all’altezza di una rotatoria di Carpaneto, nella mattinata del 5 giugno. È stato registrato qualche danno alla cartellonistica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valnure e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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