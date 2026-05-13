Bruciano rotoballe di fieno | fiamme in un cascinale ad Appiano Gentile

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato all’interno di un cascinale in via De Gasperi ad Appiano Gentile. Le fiamme hanno interessato delle rotoballe di fieno, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento, non ci sono notizie di feriti o altre conseguenze rilevanti.

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Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 13 maggio 2026, ad Appiano Gentile per un incendio scoppiato all’interno di un cascinale in via De Gasperi. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco del comando.🔗 Leggi su Quicomo.it

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