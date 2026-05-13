Bruciano rotoballe di fieno | fiamme in un cascinale ad Appiano Gentile
Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato all’interno di un cascinale in via De Gasperi ad Appiano Gentile. Le fiamme hanno interessato delle rotoballe di fieno, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento, non ci sono notizie di feriti o altre conseguenze rilevanti.
Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 13 maggio 2026, ad Appiano Gentile per un incendio scoppiato all’interno di un cascinale in via De Gasperi. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco del comando.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Allenamento Inter, lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo l’eliminazione in Champions League
Leggi anche: Legati e sequestrati da tre uomini armati: l’incubo di una famiglia ad Appiano Gentile