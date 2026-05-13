Bruciano rotoballe di fieno | fiamme in un cascinale ad Appiano Gentile

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato all’interno di un cascinale in via De Gasperi ad Appiano Gentile. Le fiamme hanno interessato delle rotoballe di fieno, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento, non ci sono notizie di feriti o altre conseguenze rilevanti.

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