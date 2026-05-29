Incendio alla Cascina Bosco A fuoco le rotoballe di fieno Dodici vitelli morti nel ricovero
Le fiamme hanno avvolto le rotoballe di fieno in una cascina, provocando la morte di dodici vitelli nel ricovero. L’incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì, distruggendo parte delle strutture e i materiali presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita.
Strage di vitelli nella notte da mercoledì a giovedì alla cascina Bosco, a causa di un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando le rotoballe in fieno sistemate sotto una struttura prefabbricata hanno preso fuoco, probabilmente per autocombustione di alcune balle sistemate qualche settimana fa nel fienile. I proprietari si sono adoperati per cercare di salvare i vitelli ricoverati sotto la stessa struttura, riuscendo a raggiungerne solo alcuni e a portarli in salvo, mentre per 12 di loro non c’è stato nulla da fare. Il padre, tre figli e due lavoranti non hanno esitato a entrare nella struttura in fiamme per strappare il maggior numero possibile di vitellini al fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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