Le fiamme hanno avvolto le rotoballe di fieno in una cascina, provocando la morte di dodici vitelli nel ricovero. L’incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì, distruggendo parte delle strutture e i materiali presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita.

Strage di vitelli nella notte da mercoledì a giovedì alla cascina Bosco, a causa di un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando le rotoballe in fieno sistemate sotto una struttura prefabbricata hanno preso fuoco, probabilmente per autocombustione di alcune balle sistemate qualche settimana fa nel fienile. I proprietari si sono adoperati per cercare di salvare i vitelli ricoverati sotto la stessa struttura, riuscendo a raggiungerne solo alcuni e a portarli in salvo, mentre per 12 di loro non c’è stato nulla da fare. Il padre, tre figli e due lavoranti non hanno esitato a entrare nella struttura in fiamme per strappare il maggior numero possibile di vitellini al fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio alla Cascina Bosco. A fuoco le rotoballe di fieno. Dodici vitelli morti nel ricovero

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