Trasporto aereo l’Italia punta a 305 milioni di passeggeri al 2035

Notizia in breve

L’Enac ha fissato l’obiettivo di raggiungere 305 milioni di passeggeri nel settore del trasporto aereo italiano entro il 2035. Nel 2025, il traffico passeggeri nazionale è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo include una crescita costante del numero di viaggiatori nel prossimo decennio e oltre. Non sono stati forniti dettagli su come si intende raggiungere questa cifra o sulle strategie specifiche adottate.