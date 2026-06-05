Trasporto aereo l’Italia punta a 305 milioni di passeggeri al 2035
L’Enac ha fissato l’obiettivo di raggiungere 305 milioni di passeggeri nel settore del trasporto aereo italiano entro il 2035. Nel 2025, il traffico passeggeri nazionale è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo include una crescita costante del numero di viaggiatori nel prossimo decennio e oltre. Non sono stati forniti dettagli su come si intende raggiungere questa cifra o sulle strategie specifiche adottate.
Il traffico aereo europeo cresce e quello italiano si conferma uno dei mercati più dinamici dell’intero continente. L’obiettivo, come annuncia Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile ( Enac ), è passare dagli attuali 230 milioni di passeggeri a 305 milioni entro il 2035. I dati contenuti nel Fact Book 2026 - il rapporto annuale del Centro Itsm - Iccsai Transport and Sustainable Mobility - lasciano ben sperare sulle possibilità di raggiungere questo traguardo. Nel nostro Paese, infatti, nel 2025 è stata registrata una crescita del traffico passeggeri del 5%, un punto percentuale in più rispetto alla media europea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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