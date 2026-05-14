Trieste guida la rete Nordest | il piano per 305 milioni di passeggeri

Trieste si propone di diventare il principale hub del Nordest con un piano da 305 milioni di euro volto ad accogliere due milioni di passeggeri. Tuttavia, il progetto solleva interrogativi su come la città possa compensare l’esclusione dai nuovi poli cargo previsti per la regione. Le strategie adottate dallo scalo per gestire un volume così elevato di viaggiatori saranno al centro di un’attenzione crescente.

? Punti chiave Come farà Trieste a compensare l'esclusione dai nuovi poli cargo?. Quali strategie userà lo scalo per gestire 2 milioni di passeggeri?. Perché il modello pugliese è diventato il punto di riferimento nazionale?. Come influirà l'integrazione ferroviaria sul futuro dei viaggi verso l'Europa?.? In Breve Traffico passeggeri 2025 in crescita del 25% rispetto all'anno precedente.. Obiettivo superare 1,7 milioni di presenze nel 2027 e 2 milioni nel 2028.. Esclusione di Trieste dai poli cargo nazionali a favore di città come Milano e Venezia.. Presidente Antonio Marano punta sui mercati di Austria, Croazia e Slovenia.. L’aeroporto di...🔗 Leggi su Ameve.eu

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