La Guardia Costiera di Torre del Greco ha sanzionato sette attività tra Benevento e San Giorgio a Cremano. I controlli sono stati effettuati lungo la filiera ittica per verificare la sicurezza alimentare e la trasparenza delle pratiche commerciali. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di verifiche volte a garantire il rispetto delle norme sulla tracciabilità e sulla qualità del pesce venduto al pubblico. I dettagli sulle violazioni riscontrate non sono stati specificati.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’attività di controllo della Guardia Costiera di Torre del Greco a tutela della sicurezza alimentare e della trasparenza lungo la filiera ittica. Nei giorni scorsi gli ispettori hanno effettuato una serie di verifiche tra Benevento e San Giorgio a Cremano, concentrando l’attenzione su pescherie, supermercati e ristoranti etnici. Nel corso dell’operazione sono state ispezionate complessivamente undici attività commerciali per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici destinati alla vendita e alla somministrazione. Gli accertamenti hanno consentito di individuare diverse irregolarità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasparenza sulla filiera ittica, sette attività sanzionate tra Benevento e San Giorgio a Cremano

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