Due terni sulla ruota di Napoli portano vincite a San Giorgio a Cremano | l' importo

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nello scorso fine settimana, in provincia di Napoli, sono state registrate tre vincite significative al Lotto. Due di queste si sono concentrate a San Giorgio a Cremano, dove due giocatori hanno portato a casa premi di 9.000 euro ciascuno. La terza vincita, di importo non specificato, è avvenuta in un’altra zona della provincia. Le giocate sono state effettuate sulla ruota di Napoli, portando a vincite di rilievo dopo le estrazioni.

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Tre ricche vincite al Lotto sono state centrate in provincia di Napoli nello scorso fine settimana. In particolare, riferisce Agimeg, due giocatori a San Giorgio a Cremano hanno vinto rispettivamente 9.750 euro e 9.000 euro con due terni sulla ruota partenopea. Un appassionato dei 90 numeri di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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