La Guardia Costiera ha effettuato controlli nel settore della ristorazione a Misterbianco, concentrandosi sulla filiera ittica. Durante le verifiche sono stati sequestrati prodotti e attrezzature e sono state presentate denunce relative a un’attività di catering. Le operazioni rientrano in un’azione più ampia volta a verificare il rispetto delle normative sulla commercializzazione e la sicurezza del pesce destinato al consumo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia Costiera nel settore della ristorazione. La Guardia Costiera ha avviato una serie di verifiche mirate a contrastare pratiche illegali nella filiera commerciale dei prodotti ittici, con particolare attenzione al settore della ristorazione etnica, sempre più diffuso e frequentato. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con i medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Catania, nell’ambito di un’azione congiunta finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare. Irregolarità gravi in un’attività di catering. Nel corso delle ispezioni sono emerse violazioni di natura penale a carico di un’attività di ristorazione cinese operante nel comune di Misterbianco e specializzata nel catering per eventi privati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli sulla filiera ittica: sequestri e denuncia per un attività di catering a Misterbianco

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