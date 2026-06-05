Transpolesana intervento e provvedimenti notturni alla viabilità pronti a partire

Notizia in breve

Anas ha programmato un intervento notturno sulla Transpolesana, riguardante l’installazione di un sistema di monitoraggio sul ponte dello svincolo della tangenziale Sud di Verona, situato al km 3,160. Durante i lavori saranno adottate restrizioni temporanee alla circolazione veicolare nel tratto interessato. Le limitazioni sono previste per consentire l’installazione e il funzionamento del sistema di monitoraggio senza interferire con il traffico diurna. Nessuna informazione sulle date specifiche dell’intervento è stata comunicata.