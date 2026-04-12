Intervento da 1,5 milioni Operazione ’ponti sicuri’ Cantieri pronti a partire

A Monza sono stati aggiudicati i lavori per la manutenzione dei ponti storici, con un intervento da 1,5 milioni di euro. L’operazione, denominata ‘ponti sicuri’, prevede l’avvio dei cantieri nelle prossime settimane. L’obiettivo è intervenire sui manufatti più antichi, garantendo loro una maggiore sicurezza e durabilità nel tempo. I lavori sono pronti a partire, con una programmazione che prevede interventi di consolidamento e restauro.

Monza rifà il look ai ponti storici. Appena aggiudicati i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti di via Zanzi, via Aliprandi e via Fermi – assegnati alla ditta Recoge srl di Paternò –, con un’apertura dei cantieri ormai vicina, probabilmente nel periodo a cavallo tra primavera ed estate. Il progetto esecutivo era stato approvato dalla giunta lo scorso novembre, nell’ambito di un piano complessivo da 1,5 milioni di euro, cofinanziato da Regione Lombardia. L’obiettivo è mettere in sicurezza tre manufatti storici e fondamentali per la viabilità cittadina, tutelandone al tempo stesso il valore architettonico e strutturale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Intervento da 1,5 milioni. Operazione ’ponti sicuri’. Cantieri pronti a partire A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e AliprandiEntra nella fase decisiva la riqualificazione di tre ponti strategici di Monza: aperta la gara d’appalto per individuare l’azienda che si... Pronti i progetti per i ponti ferroviari di Boncellino e Sant’Agata: investimenti da 80 milioni"I progetti definitivi dei ponti di Boncellino e di Sant’Agata sul Santerno sono stati completati e inoltrati agli enti locali competenti per i...