Cantieri stradali e provvedimenti alla viabilità lungo la A4 e in provincia

Continuano i lavori di manutenzione sulla rete stradale e autostradale. In particolare, sulla A4 sono previsti interventi di rifacimento della pavimentazione sulla carreggiata Est, tra il km 264+500 e il km 266+700, nei tratti tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna. Questi lavori coinvolgono anche altre strade della provincia, con provvedimenti temporanei alla viabilità per consentire gli interventi.

Prosegue la serie di interventi in autostrada e sulle strade della provincia. A4Un'attività di rifacimento della pavimentazione avrà luogo in carreggiata Est (direzione Venezia) dal Km 264+500 al Km 266+700, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna, dove i viaggiatori potranno.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cantieri sulle strade della provincia di Verona: i provvedimenti per la viabilitàSono numerose le strade veronesi interessate in questi giorni da cantieri stradali. Autostrada A4, i cantieri della settimana: i provvedimenti viabilisticiNuovi lavori sono pronti a partire lungo l'arteria autostradale che porteranno ad alcune modifiche nelle fasce orarie notturne e nel fine settimana... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cantieri in città dal 30 aprile al 7 maggio: viabilità alternativa e lavori in corso; Frosinone, cantieri stradali nel centro storico: modifiche alla viabilità nella zona dei Piloni; Lavori pubblici a Carmignano: ecco i cantieri aperti in settimana e i provvedimenti per la circolazione; Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 27 aprile. Brt, da San Sisto a via Settevalli fra proroghe e nuovi provvedimenti cambia la viabilitàdi Dan.Bo. Da San Sisto alla zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte, da via Settevalli fino all’area dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, sono diverse le strade oggetto di no ... umbria24.it Vivibilità durante le festività natalizie: stop ai cantieri stradali dal 6 dicembre al 6 gennaio«Abbiamo deciso - conferma l’assessore - di confermare la scelta dell’anno scorso, dunque tutti i cantieri stradali che possono mettere a disagio i cittadini saranno sospesi dall’Immacolata fino ... quotidianodipuglia.it #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://www.comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://www.comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - facebook.com facebook