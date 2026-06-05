Il tram sulla linea verde sta attraversando un rallentamento a causa di lavori in corso e problemi di costi aggiuntivi. Le rotaie sono state installate solo al 20% in via Shakespeare e al 48% in via Bentini. I cantieri sono ancora aperti e il traffico dei mezzi pubblici risulta molto rallentato, con conseguenti disagi per gli utenti. La situazione si presenta come un percorso a tappe, con avanzamenti parziali e lavori ancora in corso.

Bologna, 5 giugno 2026 – Il rumore delle ruspe e delle scavatrici ha soppiantato quello delle chiacchiere al bar in via Bentini. I mezzi vanno e vengono, i furgoni entrano ed escono dai parcheggi. E i residenti, quelli non imbottigliati in coda nel traffico (che non manca), restano a guardare dietro le recinzioni dei lavori ‘schiacciata’ contro le facciate delle case o le vetrine dei negozi. I cantieri del tram insistono, insomma, e nel tratto finale della linea verde che arriva a Corticella sembrano ancora piuttosto indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, linea verde a rilento fra disagi e costi extra: viaggio tra i cantieri a Corticella

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Tram, il timelapse dellintervento di allargamento del sottopasso in via di Corticella

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