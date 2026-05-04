Un'auto ha tentato di scappare tra i cantieri di Corticella, ma è stata inseguita dai carabinieri e infine fermata. L'uomo al volante ha cercato di evitare il controllo, mettendo in pericolo alcuni pedoni lungo la strada. Dopo un inseguimento, le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare il veicolo e a arrestare il conducente. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'individuo coinvolto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a bloccare la Lancia dopo la fuga?. Chi era l'uomo che ha messo in pericolo i pedoni?. Perché l'inseguimento si è spostato tra i cantieri del nuovo tram?. Dove sono stati fermati i due agenti dopo la corsa a piedi?.? In Breve Inseguimento tra i cantieri tramviai coinvolge tre auto del Nucleo Radiomobile e una della Navile.. Carabinieri inseguono il fuggitivo a piedi per trecento metri in via Bentini.. L'arresto per resistenza a pubblico ufficiale viene convalidato dal magistrato della Direttissima.. Residenti di via Corticella segnalano preoccupazione per la sicurezza vicino alla scuola Aldini Valeriani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga tra i cantieri di Corticella: inseguito dai carabinieri e arrestato

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