La linea verde del tram costerà 10 milioni in più

La spesa prevista per la linea verde del tram è aumentata di 10 milioni di euro rispetto ai piani iniziali. Recentemente, il settore mobilità del Comune ha approvato il progetto esecutivo aggiornato dell’opera, confermando l’incremento dei costi.

La Linea Verde del tram segna un nuovo passaggio. Nei giorni scorsi, il settore mobilità del Comune ha dato il via libera al progetto esecutivo integrato e aggiornato dell’opera, un atto che certifica un incremento della spesa, come riferisce la Dire. Il provvedimento approvato conferma che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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