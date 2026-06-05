Sei aziende hanno presentato offerte per la costruzione della tramvia tra Termini e Tor Vergata. Il progetto prevede l’avvio dei cantieri nel 2027. Il bando è stato pubblicato recentemente e le offerte sono state consegnate entro la scadenza stabilita. La gara riguarda i lavori di realizzazione della linea tranviaria, che collega i due quartieri. La scelta dell’appaltatore sarà effettuata nelle prossime settimane, dopo la valutazione delle offerte.

Sei aziende in corsa per costruire la tramvia Termini-Tor Vergata. Il bando indetto dal Campidoglio, per un valore di 252 milioni di euro, si è concluso con una partecipazione ampia: sono sei, appunto, le offerte presentate per i circa 13 chilometri di linea e ora toccherà alla commissione di gara selezionare la migliore. L'obiettivo è di avviare il cantiere all'inizio del 2027 a partire da Termini, dove la tramvia ricalcherà il tracciato della vecchia linea Laziali-Giardinetti, con la previsione di concludere l'intera opera nel 2029. Nel frattempo si prospettano mesi di passione per i pendolari orfani del « trenino giallo », mandato in pensione dopo l'incidente del 4 marzo scorso, quando due convogli si sono toccati nel tratto di Ponte Casilino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tram da Termini a Tor Vergata, sei offerte per i lavori. Cantieri dal 2027

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