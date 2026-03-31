Roma accelera sul tram Termini-Tor Vergata | via libera alla maxi-gara da 252 milioni di euro

Roma ha aperto ufficialmente la procedura di gara per la realizzazione della nuova linea tramviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata, con un investimento complessivo di 252 milioni di euro. La pubblicazione del bando è avvenuta ieri mattina e riguarda sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori, inclusa la costruzione del nuovo deposito di Centocelle.

Roma, 31 marzo 2026 – È stata pubblicata ieri mattina la gara da 252 milioni di euro per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori della nuova linea tramviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata e del nuovo Deposito di Centocelle. L’intervento rappresenta uno dei pilastri del piano di potenziamento del trasporto pubblico su ferro e punta a collegare il centro storico con la periferia est della città e con il polo universitario e ospedaliero di Tor Vergata. “Con la pubblicazione di questa gara nei tempi previsti – ha commentato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – entriamo nella fase operativa di uno dei progetti più ambiziosi per la nostra città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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