Tram Termini-Tor Vergata ecco la gara da 252 milioni Patanè | Entriamo nella fase operativa

È stato pubblicato il bando di gara per la progettazione e i lavori della nuova linea del tram tra Termini e Tor Vergata, con un investimento di 252 milioni di euro. La commessa include anche la realizzazione di un deposito a Centocelle, che consentirà di collegare il centro città con l’estremo quartiere. L’obiettivo è avviare la fase operativa del progetto.

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