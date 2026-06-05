Tragico schianto sulla Fondovalle Savena | muore a 19 anni dopo ore di agonia

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo un incidente sulla Fondovalle Savena. L'impatto tra moto e altro veicolo è stato violento, con la moto che si è incendiata. Soccorritori hanno trasportato il motociclista in ospedale in condizioni gravissime, ma è deceduto dopo ore di agonia. L’incidente è avvenuto giovedì a mezzogiorno nel territorio comunale di Pianoro. La polizia sta accertando le cause dello scontro.