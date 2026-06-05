Tragico schianto sulla Fondovalle Savena | muore a 19 anni dopo ore di agonia
Un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo un incidente sulla Fondovalle Savena. L'impatto tra moto e altro veicolo è stato violento, con la moto che si è incendiata. Soccorritori hanno trasportato il motociclista in ospedale in condizioni gravissime, ma è deceduto dopo ore di agonia. L’incidente è avvenuto giovedì a mezzogiorno nel territorio comunale di Pianoro. La polizia sta accertando le cause dello scontro.
Un impatto violentissimo, poi la moto avvolta dalle fiamme e una corsa disperata verso l'ospedale. Non ce l'ha fatta Stefano Prandi, il motociclista di 19 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto giovedì all'ora di pranzo sulla Fondovalle Savena, nel territorio comunale di Pianoro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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