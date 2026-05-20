Coinvolta in un tragico incidente da adolescente Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Fornasier, coinvolta in un incidente stradale da adolescente, è deceduta nelle ultime ore a 49 anni, dopo trent’anni di coma. La donna aveva subito gravi ferite a causa dello scontro, che l’avevano portata a uno stato vegetativo. L’incidente si era verificato circa tre decenni fa e da allora non si era più ripresa, interrompendo ogni sua possibilità di vivere un’esistenza normale. La notizia ha fatto il giro delle persone che conoscevano la sua storia.

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La donna è deceduta nelle scorse ore a 49 anni dopo trenta lunghi anni di agonia per quel sinistro stradale che l'aveva ridotta in uno stato vegetativo spezzando i suoi sogni e i suoi progetti di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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