Coinvolta in un tragico incidente da adolescente Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia
Elena Fornasier, coinvolta in un incidente stradale da adolescente, è deceduta nelle ultime ore a 49 anni, dopo trent’anni di coma. La donna aveva subito gravi ferite a causa dello scontro, che l’avevano portata a uno stato vegetativo. L’incidente si era verificato circa tre decenni fa e da allora non si era più ripresa, interrompendo ogni sua possibilità di vivere un’esistenza normale. La notizia ha fatto il giro delle persone che conoscevano la sua storia.
La donna è deceduta nelle scorse ore a 49 anni dopo trenta lunghi anni di agonia per quel sinistro stradale che l'aveva ridotta in uno stato vegetativo spezzando i suoi sogni e i suoi progetti di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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