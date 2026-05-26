Tragico frontale | Laura muore a poche ore dal compleanno aveva 19 anni

Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente frontale con un camion. L’impatto è stato violento e ha fatto schiantare la sua Lancia Ypsilon, che è stata sbalzata per diversi metri e si è fermata in un fossato ai margini della strada. L’incidente è avvenuto poche ore prima del suo compleanno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

L’impatto con il camion è stato devastante. La piccola Lancia Ypsilon, dopo lo schianto, è stata sbalzata per diversi metri, finendo infine in un fossato ai margini della strada. Per la ragazza alla guida, una studentessa di appena 19 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Laura Varliero è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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