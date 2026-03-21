Milano schianto fra moto e taxi nella notte | perdono la vita due ragazzi di vent' anni

Nella notte tra venerdì e sabato a Milano, alle tre, un incidente si è verificato all'incrocio tra viale Corsica e viale. Due giovani di vent'anni sono deceduti dopo uno scontro tra una moto e un taxi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente alle tre del mattino di sabato 21 marzo all'incrocio fra viale Corsica e viale Campania: morti una ragazza di vent'anni e un ragazzo di 23 che si trovavano in sella a una Kawasaki. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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