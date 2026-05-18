Tragico schianto a Castel del Giudice perdono la vita due fratelli abruzzesi

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due fratelli abruzzesi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. La notizia ha suscitato dolore e commozione nelle regioni dell’Abruzzo e del Molise, dove le famiglie e le comunità si sono riunite per esprimere il loro cordoglio. L’incidente ha coinvolto un veicolo che stava transitando nella zona, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dello schianto.

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Profondo cordoglio in Abruzzo e Molise per la scomparsa di Simone e Alessio Gentile, due fratelli deceduti in un incidente stradale sabato sera a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. I due, secondo quanto ricostruito, viaggiavano a bordo di un'Audi A3 che, per cause in corso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Tragedia a Castel del Giudice: due fratelli perdono la vita in un incidente

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