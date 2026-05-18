Tragico schianto a Castel del Giudice perdono la vita due fratelli abruzzesi

Due fratelli abruzzesi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. La notizia ha suscitato dolore e commozione nelle regioni dell’Abruzzo e del Molise, dove le famiglie e le comunità si sono riunite per esprimere il loro cordoglio. L’incidente ha coinvolto un veicolo che stava transitando nella zona, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dello schianto.

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